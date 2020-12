Königslutter. Zu einem fünfstelligen Schaden ist es in der Nacht zu Dienstag gekommen – Unbekannte haben einen VW Bus gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Diebe stehlen nachts VW Bus in Königslutter

Einen silbergrauen VW Multivan T6 haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in der Adolf-Lüders-Straße entwendet, teilt die Polizei mit. Als der Eigentümer am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr sein Fahrzeug benutzen wollte, stellte er fest, dass es entwendet worden war.

Unbekannte stehlen VW Bus in Königslutter – 25.000 Euro Schaden

Durch den Diebstahl zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, ist dem Eigentümer ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden, schreibt die Polizei.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 05353 941050.

red