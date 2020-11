Die Gemeinde Wolsdorf investiert in ihre Infrastruktur. Am Mittwoch beschloss der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung die Anschaffung eines neuen Spielgerätes, das Aufstellen von Garagen an den kommunalen Mietwohnungen und die Bereitstellung von Finanzmitteln für die Nebenanlagen des Mühlenweges.

„Wir haben festgestellt, dass auf unserem Spielplatz noch ein Gerät für Kinder bis sieben oder acht Jahre fehlt“ „Wir haben festgestellt, dass auf unserem Spielplatz noch ein Gerät für Kinder bis sieben oder acht Jahre fehlt. Und da es in unserem Neubaugebiet viele Kleinkinder gibt, haben wir nun gehandelt“, erklärte Gemeindebürgermeisterin Sabine Siegmund (CDU) auf der Sitzung im Wolsdorfer Dorfgemeinschaftshaus. Knapp 3.000 Euro wird die Kommune in das neue Spielgerät investieren, aufgestellt werden soll es wahrscheinlich im März kommenden Jahres. Im nicht-öffentlichen Teil entschied der Gemeinderat, dass neben dem in Besitz der Kommune sich befindenden Mehrfamilienhaus am Mühlenweg fünf Garagen aufgestellt werden sollen. Herrichtung der Nebenanlagen des Mühlenweges Eine vorsorgliche Maßnahme war dann das Bereitstellen von 15.000 Euro, die nötigenfalls für die Herrichtung der Nebenanlagen des Mühlenweges Verwendung finden könnten. „Damit sind wir auf der sicheren Seite, falls die eingeplanten Mittel nicht ausreichen sollten", betonte Sabine Siegmund. Zu Beginn der Sitzung thematisierte die Gemeindebürgermeisterin ein Problem, dass eigentlich beseitigt schien: die Vermüllung des Stellplatzes des örtlichen Altglascontainers. Immer wieder wurde in der Vergangenheit dort Haus- und sogar Sperrmüll widerrechtlich entsorgt. Dann hatte sich die Lage entspannt, nun wird der Altglascontainer-Stellplatz wieder „vermüllt". Anderes Thema: Am sogenannten Rübenschnellweg wurden vor zwei Jahren Obstbäume gepflanzt. Bei einigen gab es Wuchsprobleme. Nun wurden dort sechs neue Apfelbäume gepflanzt. Gedanklich ins Jahr 2013 wurden die Ratsmitglieder versetzt, als sie den entsprechenden, nun vorliegenden Jahresabschluss genehmigten und dem Gemeindedirektor einstimmig Entlastung erteilten.