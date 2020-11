Geplanter Verkauf der Alten Schule sorgt für Streit in Bornum

Seit drei Jahren ist in Bornum der Verkauf der „Alten Schule“, die noch in Besitz der evangelischen Kirchengemeinde ist, ein Thema, das kontrovers diskutiert wird. Kurz vor dem Abschluss von Verkaufsverhandlungen gab es nun jüngst einen Vorstoß von einigen Einwohnern, das Gebäude zu erwerben, um es für die Dorfgemeinschaft nutzbar zu halten. Nach Aussage der Kirchengemeinde kam das Angebot der Bornumer allerdings zu spät.

„Wir hatten als Kirchengemeinde eine öffentliche Ausschreibung, die etwa 18 Monate lief, initiiert, das Gebäude unter anderem auch auf entsprechenden Internetportalen angeboten. Nun ist die Angebotsfrist abgelaufen, wir stehen in finalen Verkaufsverhandlungen mit einem Interessenten“, berichtete Pfarrer Robert Giesecke am Freitag in einem Telefongespräch mit uns.

Eine öffentliche Ausschreibung für die Bornumer Schule lief 18 Monate

Weiter teilte Giesecke mit, dass das gesamte Verfahren unter landeskirchlicher Aufsicht laufe und grundsätzlich über den Verkauf im Kirchenvorstand Einvernehmen herrsche.

Zur Vorgeschichte: Dass das östlich der Kirche gelegene Gebäude, von dem das Obergeschoss als Wohnraum vermietet ist und im Erdgeschoss von der Kirchengemeinde sowie Bornumer Vereinen und Gruppierungen derzeit als Versammlungsstätte genutzt wird, verkauft werden soll, begründet der Kirchenvorstand maßgeblich mit wirtschaftlichen Gründen.

Der Haushalt der Kirchengemeinde ist defizitär

Der Haushalt der Kirchengemeinde sei defizitär, bei kontinuierlich sinkenden Mitgliederzahlen gebe es auch keine Perspektive auf Besserung, und seitens der Landeskirche seien auch keine Betriebskostenzuschüsse oder Mittel für eigentlich dringend erforderliche Sanierungen zu erwarten – an dieser uns vor zwei Jahren, als wir schon einmal über die Thematik berichtet haben, geschilderten Grundsituation hat sich bis heute nichts geändert.

Seinerzeit und auch heute noch kritisieren einzelne Bornumer Einwohner die ihrer Ansicht nach fehlende Transparenz und den spärlichen Informationsfluss im Verkaufsverfahren zur „Alten Schule“. Und dass die Kirchengemeinde nun kein Angebot der Gruppierung von Bornumer Einwohnern mehr angenommen habe, bezeichnen diese als Affront.

„Wir wollen das Gebäude für die Bornumer erhalten“, sagen die Einwohner, die das Gebäude kaufen wollen

„Wir wollen das Gebäude für die Bornumer erhalten, damit weiterhin Vereine es nutzen können. Es gibt, außer in den beiden örtlichen Gaststätten, keinen öffentlichen Versammlungsraum in Bornum. Und nun nicht mit uns in ernsthafte Gespräche über einen möglichen Kauf der Immobilie einzusteigen, ist mehr als enttäuschend“, erklärte am Freitag der Bornumer Reinhold Lüer in einem Telefonat. Lüer und weitere Bornumer hegen Pläne, die „Alte Schule“ zum Beispiel über einen noch zu gründenden Verein zu erwerben.

Eine andere Sicht auf die Thematik haben Kirchenvorstand und Pfarrer Giesecke. Sie seien schlicht an die öffentlich gemachten Regularien und Fristen der Ausschreibung gebunden. „Nach Ende der Ausschreibung nun noch ein weiteres Angebot zuzulassen, wäre nicht statthaft und gegenüber dem Interessenten, dessen Angebot wir gerade prüfen, nicht zu vertreten“, erklärte Pfarrer Giesecke.

Falls es keine Einigung mit dem potenziellen Käufer gebe, werde wieder ausgeschrieben, heißt es

Falls es nun wider Erwarten keine Einigung mit dem potenziellen Käufer geben werde, würde natürlich wieder eine öffentliche Ausschreibung gestartet.

Auch werde es im Falle eines Verkaufs der „Alten Schule“ an eine Privatperson, die das Gebäude in Gänze zu Wohnzwecken nutzen würde, weiterhin Räumlichkeiten, die sowohl von der Kirchengemeinde als auch von Bornumer Vereinen und Gruppierungen genutzt werden könnten, geben. „Es ist klare Beschlusslage, dass im Falle eines Verkaufs der ‘Alten Schule’ ein Teilbereich der Kirche für Treffen und Zusammenkünfte inklusive der Schaffung einer Küche und von Sanitäranlagen hergerichtet wird“, stellte Pfarrer Giesecke fest.

Ein Teilbereich der Bornumer Kirche soll für Treffen der Bürger hergerichtet werden

Zu dieser Beschlusslage gibt es schriftliche Vereinbarungen, die von den Mitgliedern des Kirchenvorstandes unterzeichnet sind. „Darin ist auch geregelt, dass die Umbauarbeiten in der Kirche erst nach dem Verkauf ‘Alten Schule’ beginnen und aus den entsprechenden Einnahmen bezahlt werden sollen“, informierte Pfarrer Robert Giesecke.