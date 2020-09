Psychiatrie Akademie in Königslutter ist wieder geöffnet

Neues Gewand, moderne Ausstattung und neue Lernmethoden – die Mitarbeiterinnen der Psychiatrie Akademie starten motiviert in das zweite Halbjahr und freuen sich darauf, das umfangreiche Programm für Fort- und Weiterbildung nun auch wieder in Präsenz-, aber auch in Online-Veranstaltungen anbieten zu können.

„Da das Angebot der Akademie in erster Linie für unsere Kollegen gemacht ist, haben wir diese aktiv bei der Namensgebung für unsere Seminarräume beteiligt“, wird Leiterin Jessica Bangisa in der Mitteilung der Akademie zitiert.

Multimedial ausgestattet

Künftig werden die Schulungsteilnehmer in neuartig bezeichneten Räumen wie der „Denkfabrik“, „Einfallsreich“ oder „Ideenwerkstatt“ lernen und arbeiten. Die jüngste Tochtergesellschaft des AWO Psychiatriezentrum versteht sich als Kompetenzzentrum für Fort- und Weiterbildungen im psychiatrischen und psychologischen Bereich. Mit der Sanierung sind moderne Räumlichkeiten mit umfangreicher multimedialer Ausstattung entstanden. Ein Schwerpunkt der Psychiatrie Akademie richtet sich auf das Thema neue Lernmethoden.

Ab diesem Jahr werden einige Schulungsangebote in Kombinationen aus klassischem Unterricht und computergestütztem Lernen sowie Selbstlernformaten („Blended Learning“) umgesetzt. Diese Angebote können flexibel, zeit- und ortsunabhängig und im eigenen Lerntempo genutzt werden.

schnellere Digitalisierung durch Corona

Durch die Corona-Beschränkungen wurde dieser Digitalisierungsprozess beschleunigt und einige E-Learning-Veranstaltungen wurden bereits erprobt und eine erste Tagung via „Live Stream“ konnte angeboten werden. Das Team der Psychiatrie Akademie freut sich, in den nächsten Wochen und Monaten die Kollegen, Dozenten und externen Kunden in den neuen Räumen zu begrüßen.

Weitere Informationen zur Akademie sowie über die Fort- und Weiterbildungsangebote gibt es auf der Webseite www.psychiatrie-akademie.de.

red