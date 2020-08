Eine Wiederauflage für das Dorfgeflüster in Nord-Elm-Orten

Die Dorfgeflüster-Teams waren in den sechs Dörfern der Samtgemeinde Nord-Elm unterwegs und gestalteten ein besonderes Ferienprogramm. In dieser Zeit entstanden viele verschiedene Spuren, Zeichen und mehr, was auf Aktionen von Kindern schließen lässt: Mit Kreide umkreiste Alltagsdinge, eine Figur und eine Bank aus gefundenen Naturmaterialien. Zu jedem Dorf eine Geschichte zur Entstehung des Dorfnamens, eine Sammlung von Erdfarben – die Farben der Dörfer, heißt es in der Mitteilung.

Hinzu kommen kleine Stop-Motion-Filme zu jedem Dorf und eine Sammlung von Fotos von Kindern auf ihrem Weg zu ihrem Lieblingsplatz. In Summe Geschichten rund um Landwirtschaft, Landmaschinen, Verstecke, Gärten, Nachbarn und Eigeninitiative von Kindern.

An die Dorfgeflüsterwoche soll nun noch einmal angeknüpft werden, noch mal die Spiele spielen, Stop-Motion drehen, ein Kunstwerk bauen, ein Theaterstück spielen, aber auch die Ergebnisse präsentieren. Alle Kinder, die am Dorfgeflüster teilgenommen haben, und deren Eltern sind zum Nachklapp am Samstag, 22. August, von 10 bis 13 Uhr in Süpplingen in die Grundschule, in Räbke ins Jugendgästehaus und in Wolsdorf ins DGH sowie von 15 bis 18 Uhr in Warberg in die Burg, in Frellstedt auf den Lindenplatz und in Süpplingenburg auf den Lindenplatz eingeladen.

Auf die Hygiene- und Abstandsregeln ist zu achten. Zur besseren Planbarkeit gibt es die Anmeldung unter Angabe der Personenanzahl unter der Adresse Frelle.Kulturverein@outlook.de. Rückfragen unter (05355) 990864. Wer am Dorfgeflüster nicht teilnehmen konnte, aber einen Eindruck von der künstlerischen Schaffenskraft der Kinder bekommen möchte, findet auf dorfgefluester-nord-elm.tumblr.com Filme und Bilder. Die Ergebnisse der Dorfgeflüsterwoche werden nach und nach dort veröffentlicht, so die Organisatoren.

