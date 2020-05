Diebe stehlen Bierfässer in Lauingen bei Königslutter

Lauingen. Aus dem Sportheim in Lauingen sind in der Nacht zu Dienstag drei Fässer Bier und Zubehör für Zapfanlagen gestohlen worden.

Bei einem nächtlichen Einbruch in das Sportheim in Lauingen bei Königslutter haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag drei Bierfässer und Equipment für eine Zapfanlage gestohlen, teilt die Polizei mit. Insgesamt sei ein Schaden von rund 400 Euro entstanden. Laut Polizei brachen die Täter eine Tür zu dem Vereinsheim an der Kreisstraße 5 nahe des nördlichen Ortseingangs mit brachialer Gewalt auf. Da die Tat erst am Dienstnachmittag bemerkt wurde, hoffen die Ermittler nach eigener Aussage, dass die unbekannten Täter von Passanten beobachtet wurden. Hinweise erbittet die Polizei Königslutter unter (05353) 941050.