Spielmannzug der Wehr Königslutter ehrt treue Mitglieder

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Spielmannszuges der Ortsfeuerwehr Königslutter stand der Rückblick auf das vergangene Jahr. Ein Glanzpunkt war laut Mitteilung die erfolgreiche Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften im Rahmen des Deutschen Musikfestes in Osnabrück. Dort verbrachten die Spielleute das gesamte Wochenende und besuchten mehrere Konzerte und Veranstaltungen. Ein gelungenes Wochenende, resümierten die Spielleute.

Ein weiteres besonderes Ereignis war die Teilnahme am Großen Zapfenstreich in Neubrandenburg anlässlich des 140-jährigen Bestehens des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern vor mehreren hundert Zuschauern und politischer Prominenz. Außerdem blickte Vorsitzender Wolfgang Schuba in seinem Jahresbericht auf die nicht stattgefundene Bezirksmeisterschaft in Königslutter zurück, die nach 2004 wieder in Königslutter stattfinden sollte, aber aufgrund mangelhafter Teilnahme der Vereine abgesagt werden musste.

Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung verdienter Mitglieder, so die Mitteilung weiter. Die beiden Vorsitzenden, Wolfgang Schuba und Rafael Dilger, ehrten für ihre 25-jährige aktive Tätigkeit Jennifer und Janine Kamka. Weiterhin sind die fördernden Mitglieder Ralf Loock, Sandra Lupicki, Bärbel Klinger, Thomas Oppermann und Hans-Joachim Bremecke für 25 Jahre, Manfred Eckhardt und Bernhard Sattler für 40 Jahre und Karin Huber für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet worden.

Der Spielmannszug ist auf der Suche nach neuen Musikern mit oder ohne musikalische Vorkenntnisse. Informationen unter www.spielmannszug-koenigslutter.de