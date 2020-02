Horst Eggeling erhält vom Sportclub Rhode eine Ehrenurkunde

Die Jahresversammlung des Sportclubs Rhode stand im Zeichen von Neuwahlen und Ehrungen. Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurden Monika Gärtner, Anja Hager, Teo Lasch und Lea Schultz ausgezeichnet. Der erste Vorsitzende, Reinhold Stahl, konnte für 35-jährige Mitgliedschaft geehrt werden. Für über 50-jährige Vereinsangehörigkeit wurde Horst Eggeling, der jahrelang zum geschäftsführenden Vorstand des Vereins gehörte, mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet, wie der Verein mitteilt.

Durch die Angebotsvielfalt in sieben Sparten mit sieben Übungsleitern sei der Verein auch für die Zukunft gut aufgestellt, sagte der Vorsitzende Reinhold Stahl. Positiv erwähnte er, dass auch im neuen Haushalt des Kreises zusätzlich Gelder für Investitionen in sportliche Anlagen zur Verfügung gestellt wurden, so dass in Kooperation mit dem Kreissportbund auch Fördergelder des Landes neue Möglichkeiten für Investitionen in den Vereinen ermöglichten.

Die Neuwahlen ergaben geringfügige Veränderungen im Vorstand des SC Rhode. Der erste Vorsitzende, Reinhold Stahl, die zweite Vorsitzende Bettina Maletzki und die Kassenwartin Angela Drake wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Versammlung wählte Christina Ischt zur neuen Schrift- und Geschäftsführerin als Nachfolgerin für Dirk Nebel, der nicht mehr kandidierte. Bei den Neuwahlen wurden weiterhin folgende Personen in den Hauptvorstand gewählt: Heike Assig (Leiterin der Sparte Yoga), Anja Hager (Spartenleiterin Fitness), Dieter Schröter (Tischtennisspartenleiter), Teo Lasch (Spartenleiter Seniorensport), Marion Stein (Spartenleiterin sportliches Tanzen) und Gabi Pietsch (Leiterin der Sparte Nordic Walking). Die Funktion des Fußballspartenleiters wird kommissarisch vom geschäftsführenden Vorstand wahrgenommen. Als neue Kassenprüferin wurde Beate Pätzhold gewählt. red