Diebe brechen nachts in Café in Königslutter ein

Bei einem Einbruch in ein Café in Königslutter in der Nacht zum Donnerstag erbeuteten unbekannte Täter Bargeld aus einer Registrierkasse. Die Summe steht derzeit nach Angaben der Polizei noch nicht fest. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Einbrecher die Eingangstür zu den Geschäftsräumen in der Bahnhofstraße auf und plünderten danach die Kasse, wie die Polizei mitteilt.

Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Die Tat habe sich nach Geschäftsschluss um 17 Uhr ereignet und wurde um 6.40 Uhr am Morgen entdeckt. Zeugen des Vorfalls wenden sich an die Polizei Königslutter unter (05353) 941050. red