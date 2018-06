Sawyer Kersten ist der Elmkönig von Räbke

Im Jugend- und Gästehaus Räbke fand die Proklamation der Elm- und Vereinskönige statt. Um die Königswürde hatten die Teilnehmer zuvor in den Vereinsstätten des Schützenvereins Räbke geschossen. Nach einem gemeinsamen Abendbrot verlasen die Vorsitzende Petra Sachtleben und Schießwart Kai Sende die Könige.

Elmkönig in der Schützenklasse wurde Sawyer Kersten. Bei den Junioren siegten Laura Hankel von der SG Frellstedt und Sven Nagel aus Söllingen. Das Elmkönigspaar in 2018 sind Kornelia Mandel vom SV Warberg und Stefan Laue von der SG Frellstedt. In der Mannschaftswertung gewann die SG Frellstedt 2 vor Warberg und Frellstedt 1. In der Einzelwertung der Mannschaften gewann der Schütze Manfred Hankel mit dem besten Teiler von 13,8.

Das Königspaar des Schützenvereins Räbke sind 2018 Bettina Sindermann und Manfred Döhrmann, Jugendkönig wurde Nico Bonat, Schülerkönig Sawyer Kersten und Lichtpunkt-König Dexter Kersten. Der Bürgermeister von Räbke, Rainer Angerstein, wurde Passiver König und André Sachtleben ist der Volkskönig.