Picknick, Tanz und Musik zur Eröffnung

Wirklich bunt ging es zur Eröffnung des Freibads Lutterwelle zu. Als letztes der vier Freibäder im Landkreis hat nun also auch in Königslutter die Saison begonnen, doch zu feiern gab es am Samstag noch viel mehr. Zum einen war es das 80-jährige Bestehen des Freibads sowie der fünfte Geburtstag des Fördervereins Lutterwelle. Von Beginn an ist Helgard Schäfer-Jahns dessen Vorsitzende, und sie erinnerte an...