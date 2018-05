Musiker feiern im Dom das „Alexanderfest“

Die Propstei Königslutter lädt am 9. Juni in den Kaiserdom zu einem Chor- und Orchesterkonzert ein, das von der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz gefördert wird. Auf dem Programm steht Georg Friedrich Händels „Alexanderfest“.

John Drydens 1696 veröffentlichte Ode „Alexander’s Feast or the Power of Music“ demonstriert die Macht der Musik am Beispiel des antiken Helden Alexander der Große. Die heilige Cäcilia, Schutzpatronin der Musik, überhöht das antik-heidnische Geschehen, das Händel in gewohnter Weise mit prächtigen Chören und kunstvollen Arien konzipiert hat. Händels Vertonung aus dem Jahr 1736 stellt einen Meilenstein in den Kompositionen aus Anlass der Cäcilienfeier dar. Die Feier des Namenstages der Schutzheiligen der Musik (22. November) war im England des ausgehenden 17. Jahrhunderts ein wichtiger nationaler wie religiöser Anlass.

Solisten sind Marlen Korf (Sopran), Goetz Phillip Körner (Tenor) und Roman Tsotsalas (Bass). Die Propsteikantorei Königslutter singt gemeinsam mit der Kantorei Schöppenstedt (Einstudierung: Julian Heider), es spielt die Camerata Instrumentale Berlin. Die musikalische Gesamtleitung hat Matthias Wengler.

Chor- und Orchesterkonzert am Samstag, 9. Juni, 19 Uhr, im Kaiserdom in Königslutter.

Karten für 25, 20 und 10 Euro (50 Prozent Ermäßigung für Schüler und Studenten) im Vorverkauf in der Buchhandlung Kolbe, Telefon (0 53 53) 52 64, oder auf www.reservix.de.