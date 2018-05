Randalierer treten Spiegel ab

Königslutter Zwei Fahrzeuge wurden in der Nacht zum Montag in der Innenstadt von Königslutter von unbekannten Tätern beschädigt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden in der Neuen Straße von einem Opel Corsa und einem Hyundai jeweils ein Außenspiegel abgebrochen. Insgesamt entstand vermutlich ein Schaden von 800 Euro. Der Tatzeitraum erstreckte sich demnach auf die Zeit zwischen 22.30 und 6.30 Uhr am Morgen. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Zeugen melden sich bei der Polizeiwache in Königslutter unter der Telefonnummer (0 53 53) 94 10 50.