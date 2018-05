Bigband-Musik geht unter die Haut

Johannes Rosenberger und die VW-Bigband bescherten den Besuchern einen unvergesslichen Abend mit dem Konzept „The History of Bigband-Music Part 2“, wie der Club mitteilt.

Durch den neuen Bühnenaufbau saß laut der Mitteilung kein Zuhörer mehr als 10 Meter von der Bühne entfernt, und unter rhythmischem Applaus betraten die 20 Musiker den gut gefüllten Konzertsaal im Avalon- Hotel. Nach einer kurzen Einleitung ging es gleich mit „In The Mood“ zur Sache. Ein jeder wusste spätestens jetzt, warum er dieses Konzert keinesfalls verpassen wollte. Die Band mit ihren Solisten Holger Lustermann (Alt-Saxofon), Igor Swerdlow (Klarinette/Bariton), Marek Halicki (Tenor-Saxofon), Peter Gros (Posaune), Konrad Bärfuss (Trompete) brachten den Zuhörern mit ihrer Spielfreude die Kunst des Bigband-Jazz näher. Jedes Solo wurde mit einem frenetischen Applaus honoriert.

Und dann kam sie, Shereen Adam, eine deutsche Jazz- und Soulsängerin mit afrikanischen Wurzeln. Sie ging mit „I’ve got you under my skin“ gleich unter die Haut und bescherte mit ihrer ausdrucksstarken, souligen Stimme viele schöne musikalische Momente. Auch große Kompositionen wie die aus dem James-Bond-Film „Skyfall“ standen dem Original in nichts nach.

Im zweiten Teil ging es deutlicher moderner zu. Die Trompeter zeigten ihr Können in Stücken von Chuck Mangione, dem legendären amerikanischen Flügelhornisten und Komponisten – hier griff Bandleader Johannes Rosenberger selber zum Instrument. In Maynard Fergusons „Coconut Champagne“ überraschten PiTTI Hecht (Percussion) und Sebastian König (Drums) mit einem prickelnden Latinsolo. Am Ende gab es Ovationen und mit Glenn Millers „Moonlight Serenade“ gingen die Besucher beschwingt und zufrieden nach Hause.

Der Erlös der Veranstaltung ist auch dieses Mal für die Kinder- und Jugendarbeit in Königslutter bestimmt.