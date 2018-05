24-Jähriger schlägt mit Fäusten auf Frau ein

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei Königslutter gegen einen 24 Jahre alten Mann aus Königslutter. Nach Zeugenangaben schlug der 24-Jährige am Donnerstagnachmittag in Königslutter mit Fäusten auf eine 56-jährige Anwohnerin ein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 56-Jährige, die am Hinterkopf getroffen wurde, erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Halswirbelverletzung. Sie wurde ambulant in der Helmstedter Klinik behandelt.

Die Einsatzzentrale der Polizei sei gegen 14.15 Uhr von Passanten zu randalierenden Vatertagstourern in der Schöppenstedter Straße gerufen worden. Offenbar wurde die 56-Jährige zusammen mit ihrem 37-jährigen Sohn von einer Personengruppe zunächst bedrängt und später attackiert. Während der 37-Jährige mit einem zerrissenen Hemd davonkam, wurde die 56-Jährige verletzt. Erst als ein weiterer Anwohner hinzukam, zog die Gruppe weiter.

Die Polizei spürte die Gruppe um 15.20 Uhr auf. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Da beide Opfer aus der Türkei stammen, prüfe die Wolfsburger Polizei einen möglichen ausländerfeindlichen Hintergrund, so die Mitteilung. Die Ermittlungen dauern an.