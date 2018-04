Wanderfreunde laufen im Harz

Die Wanderfreunde Königslutter planen einen Ausflug von Ilsenburg durch das Eckertal zu den Rabenklippen. Treffpunkte hierfür sind am Sonntag,22. April, um 9 Uhr der Bahnhof in Königslutter und um 9.30 Uhr der Parkplatz „Rote Wiese“ in Braunschweig. Infos und Anmeldung unter Tel: (0 53 53) 91 06...