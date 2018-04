Donald Duck steht Pate für einen Kongress

Wären sie nicht für ihren Jahreskongress in die Domstadt gekommen: Niemand hätte erfahren, was Donald Duck mit Königslutter verbindet. Am Samstag tagten die Härtesten aus den Fanreihen der Comic-Ente im Festsaal des Psychiatriezentrums. Sie kamen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihre Themen: Donald-Hefte. Mit wissenschaftlicher Ernsthaftigkeit ging es den Botschaften der Protagonisten in den Zeichnungen auf den Grund. ...