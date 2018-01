Familie Lorenz ist den Bergmännern 25 Jahre treu

Der Bergmannsverein Glück Auf Frellstedt hatte jetzt zu seiner Jahresversammlung eingeladen. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt waren die Ehrungen.

Als Anerkennung für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Hans-Jürgen und Christa Lorenz die goldene Ehrennadel des Bergmannsvereins. Die silberne Ehrennadel für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Mathias Rogge, Marcel Rogge und Hans-Joachim Holtz. Der Vorsitzende des Vereins, Karl-Heinz Möbus, ehrte die treuen Mitglieder.

Außerdem gab Möbus einen Rückblick auf die im vergangenen Jahr besuchten Veranstaltungen: zum Beispiel die Bergdankfeste in Bad Grund und Goslar, die Delegiertenversammlung in Frellstedt, das Landestscherper-Essen in Othfresen, das Volksfest in Frellstedt, die Konzerte der Bergkapelle in Schöningen und Harbke oder die Bergandacht in Esbeck sowie die zentrale Barbarafeier in Helmstedt. Viel hat der Bergmannsverein Frellstedt laut Pressemitteilung auch in diesem Jahr vor. So ist die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen vorgesehen: Am 3. und 10. Februar finden die Bergdankfeste Bad Grund und Goslar statt, vom 10. bis 13. Mai ist die 4-Tages-Fahrt nach Kulmbach geplant, am 26. Mai findet das Landestscherper-Essen in Goslar statt, vom 8. bis 10. Juni das Volksfest in Frellstedt und am 14. Oktober die Bergandacht in Esbeck. Zum Abschluss des Jahres sind dann am 4. November das Bergmannsfrühstück in Schöningen und am 4. Dezember die zentrale Barbarafeier in Helmstedt geplant.