Probleme für Autofahrer in der Samtgemeinde Velpke

Ausgelaufenes Öl und andere Betriebsstoffe haben am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr in der Samtgemeinde Velpke beschäftigt. An drei Orten waren Straßen großflächig beschmutzt und bereiteten Autofahrern Probleme. In Velpke war die Feuerwehr gegen 14.30 Uhr im Einsatz und setzte verschiedene Bindemittel ein, um die Verunreinigungen zu beseitigen. Zur Unterstützung kam die Ortswehr Grafhorst mit dazu.

Kurz darauf musste die Ortsfeuerwehr Danndorf anrücken – ebenfalls wegen einer Ölspur auf der Fahrbahn, die soch vom Tränkenweg über die Schmiedestraße, Feldstraße bis zur Grafhorster Straße zog.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus de Kreis Helmstedt:

Als die Ortsfeuerwehr Grafhorst die Einsatzstelle in Velpke verlassen hatte und auf dem Rückweg war, ging für die Einsatzkräfte der Folgeeinsatz in Grafhorst ein. Hier zog sich die Spur auf der B244 (Wahrstedter Straße) und Kirchstraße entlang. Unterstützung kam hier durch die Ortsfeuerwehr Danndorf.

Aufgrund der Wetterlage wurden in allen Orten vorrangig die Gullys gesichert, damit die Betriebsstoffe nicht weiter in die Kanalisation fließen. Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde und des Wasserverbandes waren ebenfalls vor Ort.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de