Schöningen: Wasserschaden legt Schulbetrieb lahm

Schöningen. Ein Wasserschaden in der Eichendorffschule Schöningen sorgt für mehrere Tage Schulausfall. Die Details.

Nach einem Wasserschaden fällt der Unterricht an der Eichendorffschule in Schöningen aus. (Symbolbild)

Der Unterricht an der Eichendorffschule Schöningen fällt bis einschließlich Mittwoch, 16. November, aus. Grund dafür ist ein umfangreicher Wasserschaden, der einen Schulbetrieb unmöglich macht, informiert der Landkreis Helmstedt. Teilweise müssen die Wasserleitungen erneuert werden, sodass die Schule zurzeit komplett ohne Wasser ist, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch die Toiletten können demnach nicht genutzt werden. Die Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch an. Für Kinder, die nicht von ihren Erziehungsberechtigten oder anderen Angehörigen betreut werden können, richtet die Schule eine Notbetreuung ein.

