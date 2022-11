Pkw erfasst Siebenjährige in Helmstedt – Schlüsselbein gebrochen

Auf dem Helmstedter Triftweg ist es am Samstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein unbekannter Autofahrer eine Siebenjährige an, die mit ihrer Mutter bei Grün die Fahrbahn wechselte. Das Mädchen stürzte. Der Fahrer des Pkw stieg zunächst aus und erkundigte sich, ob sich das Mädchen verletzt habe. Als es verneinte, setzte er seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Kurz nach dem Unfall bemerkte die Siebenjährige erhebliche Schmerzen und fuhr mit ihrem Vater in die Klinik in Helmstedt. Dort wurde eine Fraktur ihres Schlüsselbeins festgestellt, informiert die Polizei. Die zuständigen Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Pkw und Fahrer geben können. Hinweise bitte telefonisch an die Wache in Helmstedt unter (05352) 5210.

red

