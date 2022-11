Helmstedt: Fahrräder sichergestellt – Polizei sucht Eigentümer

Die Polizei hat am 23. Oktober zwei Fahrräder in Helmstedt sichergestellt. Diese wurden vor gut sechs bis acht Wochen in der Nähe des Heinrichsplatzes in Helmstedt aufgefunden. Die Beamten suchen nun nach den rechtmäßigen Eigentümern der Räder – bislang konnten diese nicht ermittelt werden.

Bei dem einen Fahrrad handelt es sich um Rad der Firma Pegasus, Modell Avanti, in den Farben Rot und Weiß. Bei dem zweiten Fahrrad handelt es sich um ein orange-silbernes Rad, ebenfalls von der Firma Pegasus.

Das zweite sichergestellte Fahrrad der Polizei Helmstedt. Foto: Polizei Helmstedt

Hinweise zur Herkunft der Räder nimmt die Helmstedter Polizei unter der Rufnummer (05351) 521115 entgegen.

red

