Langeleben. Im West-Elm wird am 5. November gejagt. Die Straße zwischen Königslutter und Schöppenstedt wird zur Sicherheit für einige Stunden gesperrt.

Die Landesstraße 290 zwischen Königslutter und Schöppenstedt wird am Samstag wegen einer Jagd gesperrt. (Symbolbild)

Königslutter-Schöppenstedt Jagd im West-Elm: Landesstraße 290 wird am Samstag gesperrt

Das Niedersächsische Forstamt Wolfenbüttel bejagt am Samstag, 5. November, gemeinsam mit angrenzenden Jagdbezirken den westlichen Teil des Waldgebietes Elm. Da während der revierübergreifenden Bewegungsjagd plötzlich Wild oder Jagdhunde über die Straße wechseln können, wird die Landstraße 290 zwischen Königslutter und Schöppenstedt bis zur Abfahrt Langeleben in beide Richtungen gesperrt.

Die Straßensperrung gelte zwischen 8.30 und 13.30 Uhr und werde nach Ende der Jagd aufgehoben, teilt ein Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten mit.

Ziel der Jagd sei es, die Wildbestände von Schwarz-, Rot-, Dam- und Rehwild zu regulieren. „Die großräumige Jagd dient insbesondere der Prävention der Afrikanischen Schweinepest (ASP), die von Wildschweinen auf Hauschweinbestände übertragen werden kann“, erläutert Christian Gesche, der Revierleiter der Revierförsterei Groß Rode. Zudem müssten junge Bäume vor „überhöhtem Wildverbiss durch Rot- und Rehwild“ geschützt werden.

L290 am Samstag für Autos gesperrt – auch Radfahrer und Spaziergänger sollen ausweichen

Gesche appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, mit besonderer Aufmerksamkeit zu fahren und auf Wild und Jagdhunde in diesem Bereich zu achten. Spaziergänger und Radfahrer werden gebeten, am Samstag auf andere Waldgebiete auszuweichen.

red

