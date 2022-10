Sonnenfinsternis am Dienstagmittag über Helmstedt – alle Infos

Die Sonne wird sich am Dienstagmittag zum Teil verfinstern.

Das Phänomen sollte nicht direkt betrachtet werden – nur durch spezielle Brillen.

Die Wettervorhersage ist wechselhaft, Sonnensuchende könnten aber Glück haben.

Die Mittagspause am Dienstag, 25. Oktober, lässt sich – wolkenfreier Himmel vorausgesetzt – auch in Helmstedt nutzen, um das Naturphänomen einer partiellen Sonnenfinsternis live zu verfolgen. Nach Berechnungen der Website www.timeanddate.de soll die Verdunklung im Raum Helmstedt von 11.09 Uhr an zu beobachten sein. Dann schiebt sich der Mond vor einen Teil der Sonne. Das Maximum der Sonnenbedeckung, gut ein Viertel der Sonnenfläche, wird etwa eine Stunde später erreicht. Gegen 13.15 Uhr endet die partielle Finsternis. Laut Wettervorhersage soll der Himmel über dem Landkreis Helmstedt am Dienstag jedoch „bewölkt“ sein.

So können Sie die Sonnenfinsternis anschauen

Der Mond hat sich vor die Sonne geschoben. Im Juni vergangenen Jahres war über Deutschland zuletzt eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. (Archivbild) Foto: Olivier Maire / dpa

Wer die „angeknabberte Sonne“ bestaunen möchte, dem rät das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) mit Sitz in Salzgitter unbedingt, seine Augen, zu schützen. „Bei einem ungeschützten Blick in die Sonne treffen UV-Strahlung, sichtbares Licht und Infrarotstrahlung mit sehr hoher Intensität auf die empfindlichen Strukturen des Auges“, warnen die Experten. „Ein Blick in die Sonne kann die Netzhaut in kürzester Zeit so schädigen, dass das Sehvermögen bleibend eingeschränkt wird oder sogar ganz verloren geht“, erklärt das BfS. Da Netzhautschäden keinen akuten Schmerz auslösten, sei es oft schon zu spät. wenn die Schädigung des Sehvermögens bemerkt werde: „Die Schäden sind vorhanden und heilen nicht mehr.“

Als sicherste Methode zur Sonnenbeobachtung gelte laut BfS die Projektionsmethode durch eine Lochkamera (Camera obscura) auf einen Schirm. Aber auch spezielle, für die Sonnenbeobachtung geeignete Schutzbrillen, die im Handel erhältlich sind, können genutzt werden. Normale Sonnenbrillen seien zur Sonnenbeobachtung hingegen nicht geeignet. Auch das direkte Beobachten der Sonne durch Ferngläser, Teleskope oder Kameras sei gefährlich: „Diese Geräte bündeln die Sonnenstrahlen zusätzlich. Im Fachhandel werden spezielle Filteraufsätze oder Folien angeboten. Die Filter müssen vor der Optik des entsprechenden Geräts angebracht werden“, rät das BfS.

Eine Sonnenfinsternis ist selten

Eine Sonnenfinsternis ist laut Vereinigung der Sternfreunde, des mit rund 4.000 Mitgliedern größten überregionale Vereins von Astronomie-Interessierten im deutschsprachigen Raum, ein seltenes Ereignis. Mehrere Faktoren müssen dafür zusammenkommen: Sie könne nur bei Neumond eintreten und wenn der Mond genau zwischen Erde und Sonne steht. Maximal zwei bis vier Sonnenfinsternisse gebe es jährlich irgendwo auf der Erde. Die letzte partielle Sonnenfinsternis war in Mitteleuropa im Juni vergangenen Jahres zu sehen, die nächste wird es in diesen Breitengraden erst Ende März 2025 geben. Beliebter Ort zur Beobachtung solcher Himmelschauspiele sind in Helmstedt die Lübbensteine an der Bundesstraße 1.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de