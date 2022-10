Bauarbeiten im Kreis Helmstedt: B1 und L290 nächste Woche dicht

Auf der Bundesstraße 1 bei Süpplingen und der Landesstraße 290 bei Ochsendorf (Landkreis Helmstedt) müssen sich Verkehrsteilnehmer in der kommenden Woche auf Behinderungen einrichten. Grund sind Gewährleistungsarbeiten an Radwegen. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag hin.

Wie die Behörde weiter mitteilte, finden die Arbeiten unter Sperrung der Radwege und halbseitiger Sperrung der Fahrbahn wie folgt statt: Am Montag, 10. Oktober, auf der B1 zwischen Süpplingen und der Kreuzung mit der L626 und am Dienstag, 11. Oktober, auf der L290 zwischen Ochsendorf und der Einmündung der Kreisstraße 8. Der Radverkehr wird dabei auf der Fahrbahn abgewickelt. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.

red

