In der Börnekenhalle tagte am 29. September der Gemeinderat aus Lehre und beschloss den Haushaltsplan für das Jahr 2023. Außerdem ehrten (von hinten links) Gemeindebürgermeister Andreas Busch, Ratsvorsitzender Jürgen Haberland und Thmoas Bode vom niedersächsischen Städte- und Gemeindebund langjährig in der Kommunalpolitik tätige Ehrenamtliche (von vorne links): Edelgard Hahn (25 Jahre), Bernd Krüger (30 Jahre), Heike Meyerhof (20 Jahre), Hartwig Möllenberg (35 Jahre), Michael Fitzke (15 Jahre), Helmut Bauwe (20 Jahre) und Kerstin Jäger (20 Jahre).