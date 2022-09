Helmstedt: Schwerer Unfall sorgt für A2-Sperrung und langen Stau

Auf der Autobahn 2 hat es am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr auf Höhe Rennau im Kreis Helmstedt einen schweren Unfall gegeben. Nach Angaben der Polizei krachte ein Autofahrer auf dem Weg in Richtung Berlin ungebremst in ein 26-Tonner-Fahrzeug der Autobahnmeisterei, die gerade dort Arbeiten durchführte. Der Wagen schleuderte in einen weiteren Lkw, der ebenso beschädigt wurde.

Der Autofahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Autobahn war ab etwa 11.30 Uhr vollgesperrt, seit kurz vor zwölf Uhr ist der Hauptfahrstreifen wieder freigegeben, der rechte Fahrstreifen ist noch dicht.

Aktuell gibt es zwölf Kilometer Stau. Verzögerungen von etwa einer Stunde sind möglich.

