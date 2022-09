Einbruch in Helmstedter Gaststätte – Diebe stehlen Sparkasten

Helmstedt. Durch ein Fenster konnten die Einbrecher in eine Gaststätte im Mascheweg in Helmstedt eindringen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Helmstedt rissen die Täter den Sparkasten von der Wand. (Symbolfoto)

In eine Gaststätte in der Straße Mascheweg sind Unbekannte am späten Donnerstagabend zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster an der rückwärtigen Gebäudeseite der Helmstedter Gaststätte. Durch das Fenster stiegen sie in die Gaststätte ein. Drinnen rissen sie den Sparkasten der Gaststätte von der Wand. Danach verließen sie das Gebäude mitsamt Kasten und darin enthaltenen Bargeld und flüchteten.

Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen am Donnerstagabend beobachtet haben. Die Beamten weisen darauf hin, dass Täter sich oft auf ihrer Flucht ihrer Beute entledigen. Falls Sie solche möglichen Beutestücken wie zum Beispiel Tresore, Sparkästen, Personaldokumente, Kasseneinsätze oder Ähnliches finden, sollten Sie diese Gegenstände nicht berühren. Stattdessen bittet die Polizei darum, unverzüglich alarmiert zu werden. Hinweise nehmen die Beamten unter (05351) 5210 entgegen.

