Im Zuge der Ansiedlung des neuen Edeka-Marktes an der Braunschweiger Straße strebt die Stadt Helmstedt eine Öffnung der Innenstadt in Richtung Westen an. Dabei soll auch die Leuckartstraße (Foto) überwunden werden. Der Entwurf sieht eine deutliche Aufwertung des Wohnumfeldes vor, der motorisierte Verkehr steht dabei nicht mehr im Mittelpunkt.