Julius-Bad Helmstedt öffnet samt Sauna – aber es wird kühler

Das Julius-Bad in Helmstedt öffnet am Dienstag, 20. September, nach der Sommerpause wieder seine Türen für den öffentlichen Badebetrieb. „Aufgrund unerwarteter technischer Probleme und dem bekannten Personalmangel verzögert sich leider die Öffnung des Julius-Bads um eine Woche“, teilte Henning Thiele, Geschäftsführer der Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt (BDH) am Freitag mit.

Das Hallenbad steht Schwimmerinnen und Schwimmern dann wie gewohnt ab 7 Uhr zur Verfügung. „Trotz der steigenden Energiekosten startet das Julius-Bad in die zweite Hälfte der Jahressaison“, erklärt Thiele. Schwimmbad und auch die Saunalandschaft werden dann zunächst zu den bekannten Zeiten den Besuchern zur Verfügung stehen.

Eintrittspreise bleiben unverändert

Etwas frischer wird es für die Badenden allerdings: „Der krisenbedingten Entwicklung der Energiepreise tragen wir durch Absenkung der Wassertemperaturen um im Mittel drei Grad Celsius Rechnung“, kündigt Thiele an: „Dafür bitten wir um Verständnis.“ Die bisherigen Eintrittspreise für Hallenbad und Saunalandschaft gelten unverändert.

red

