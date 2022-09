Söllingen: Einbrecher stehlen Gummibärchen aus Kindergarten

Söllingen. Unbekannte Täter brachen am Wochenende in eine Kita in Söllingen ein. Dabei stahlen sie unter anderem Süßigkeiten. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Wochenende sind unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte im Tongrubenweg in Söllingen im Kreis Helmstedt eingebrochen. Laut einer Meldung der Wolfsburger Polizei bemerkte eine Mitarbeiterin am Montagmorgen gegen 7 Uhr, dass jemand ein Fenster aufgebrochen hatte. Außerdem stellte sie fest, dass die Täter auch versucht hatten, in ein Büro einzubrechen.

Ob die Unbekannten in das Büro eindringen konnten oder gestört wurden, ist derzeit nicht bekannt. Während des Einbruchs nahmen die Täter einen Wasseraufsprudler und einige Packungen Gummibärchen aus der Küche mit. Die Polizei bitt um Hinweise unter (05352) 951050.

red

