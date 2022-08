Königslutter. Ein hilfloser Mann wurde am Bahnhof aufgefunden. Als die Polizei ihn dann mit zur Wache nahm, erwachte er zum Leben.

(Archivbild) Massive Beleidigungen mussten sich Polizeibeamte in Königslutter anhören, als sie am Bahnhof einen Betrunkenen aufgabelten.

Polizei Helmstedt Polizisten in Königslutter ernten übelste Beleidigungen

Recht undankbar zeigte sich am Samstagabend ein 32 Jahre alter Fahrgast der mit der Deutschen Bahn im Königslutteraner Bahnhof eingefahren war. Zeugen hatten gegen 18.27 Uhr die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert, nachdem sie den 32-Jährigen im Zug in hilfloser Lage aufgefunden hatten.

Polizei und Rettungsdienst trafen nahezu zeitgleich am Bahnhof ein und fanden den scheinbar stark alkoholisierten Mann auf dem Boden liegend vor. Während die Rettungssanitäter den 32-Jährigen versorgten, versuchten die Beamten die Identität des Mannes herauszufinden.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der hilflose Mann sollte dann mit zur Polizeidienststelle kommen, konnte sich aber nicht selbst auf den Beinen halten und musste von den Beamten gestützt werden. Auf dem Weg zur Dienststelle erwachte der 32-Jährige plötzlich zu neuem Leben und beleidigte die Kommissare auf das Übelste.

Auf der Dienststelle angekommen, nahmen die Beleidigungen laut Polizei-Berichten weiter ihren Lauf. Recht schnell wurde klar, warum der 32-Jährige in solch körperlicher Verfassung war: Ein Atemalkoholtest ergab 2,90 Promille. Die Identitätskontrolle ergab, dass es sich um einen 32 Jahre alten Mann aus Seesen handelte. Er wurde nach richterlicher Anordnung in behördliche Obhut genommen, schlief seinen Rausch aus und wurde dann entlassen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Helmstedt:

Zwei Einbrüche in Helmstedter Wohnhäuser

Zu zwei Einbrüchen in Helmstedter Wohnhäusern ist es zwischen Donnerstag- und Freitagabend in Helmstedt gekommen. Wie die Polizei berichtet, traf es zunächst ein Haus in er Straße „Landgrabentrift“. Diebe gelangten über die Terrassentür ins Gebäude-Inner und durchsuchten verschiedene Räume und das Mobiliar. Der angerichtete Schaden ist bislang unbekannt.

In der Grünberger Straße genügte die 45-minütige Abwesenheit der Hausbesitzerin, um am Freitagvormittag bei ihr einzubrechen. Laut Polizei-Angaben gelangten die Täter zwischen 10.15 und 11 Uhr über die Gebäuderückseite ins Innere und suchten gezielt nach Schmuck und Bargeld.

Zeugen teilten den Beamten mit, dass sie in der Grünberger Straße zur Vorfallszeit vor dem Grundstück drei Verdächtige beobachtet haben. Die Männer seien um die 40 Jahre alt und etwa 175 Zentimer groß gewesen. Alle waren dunkel gekleidet, eine Person trug ein dunkles Basecap.

Die Polizei hofft darauf, dass die verdächtigen Personen auch anderen Zeugen aufgefallen sind. Möglicherweise haben sie auch ein Fahrzeug in unmittelbarer Tatortnähe abgestellt. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Rufnummer (05351) 5210 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de