Helmstedt. Auf dem Gasmarkt ist keine Entspannung in Sicht. So wird die Situation bei den Stadtwerken Königslutter und bei der Avacon in Helmstedt bewertet.