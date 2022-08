Feuerwehr löscht brennende Hecke im Kreis Helmstedt

Königslutter. In Groß Steinum bei Königslutter brannte am Donnerstag eine Hecke. Wegen der Trockenheit breitete sich das Feuer schnell aus.

Zu einem Brand am Ortseingang von Groß Steinum ist die Ortsfeuerwehr am Donnerstag gegen 14.12 Uhr alarmiert worden. Aus noch ungeklärten Gründen geriet auf der Schunterstraße eine größere Hecke in Brand. Aufgrund der Trockenheit breiteten sich die Flammen auf eine Rasenfläche aus, wie die Kreisfeuerwehr Nord mitteilt.

Das Feuer breitete sich rasch aus. Foto: Feuerwehr Groß Steinum

Der stellvertretende Stadtbrandmeister forderte deshalb umgehend ein weiteres Tanklöschfahrzeug aus Ochsendorf an. Mittels fünf Strahlrohren und den Löschrucksäcken der Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden – gegen 15.50 Uhr war der Einsatz beendet.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Groß Steinum auch die Wehren aus Lelm und Ochsendorf mit etwa 20 Kräften.

