Königslutter. Eine Scheune stand in Vollbrand. Zwei Drehleitern waren nötig, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Ein Verpflegungszug brachte Kaltgetränke.

Feuer in Lauingen: Am Donnerstagabend brannte eine Scheune.

Feuerwehr Helmstedt 100 Feuerwehrleute löschen Brand in Königslutter

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr ist es am späten Donnerstagabend in Lauingen (Königslutter) gekommen. Gegen 21:40 Uhr wurden die Feuerwehren im Stadtgebiet zu einem Feuer in einer Werkstatt alarmiert.

Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, stand die betroffene Scheune bereits in Vollbrand. Umgehend wurde ein weiterer Löschzug aus Lehre angefordert. Durch den Einsatz von zwei Drehleitern und zwei Riegelstellungen konnte ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Um 23 Uhr waren die Flammen unter Kontrolle

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Königslutter

100 Einsatzkräfte werden in Königslutter vom Verpflegungszug versorgt

Zur Versorgung der rund 100 Einsatzkräfte, wurde der Verpflegungszug der Kreisfeuerwehr Helmstedt alarmiert, um Kaltgetränke bereitzustellen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Neben den Kräften aus dem Stadtgebiet Königslutter waren die Feuerwehr Lehre, die Kreisfeuerwehr, die Polizei sowie der Rettungsdienst vor Ort. Gegen 6 Uhr war der Einsatz beendet.

Dutzende Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Donnerstagabend bei einem Brand in Königslutter nötig. Eine Scheune ist in Flammen aufgegangen. Foto: Feuerwehr Stadtgebiet Königslutter

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de