Helmstedt. In Rottorf am Klei im Kreis Helmstedt stand ein Getreidefeld in Brand. Der Landwirt hat selbst eine Schneise um das Feuer gezogen.

Brand Kreis Helmstedt Kreis Helmstedt: In Rottorf am Klei brennt ein Getreidefeld

Am Dienstagnachmittag, 5. Juli, wurde die Feuerwehr zu einem brennendem Getreidefeld in Rottorf am Klei gerufen. Die Mäharbeiten waren gerade beendet, da breiteten sich Flammen durch einsetzenden Wind auf etwa 800 Quadratmeter aus, und liefen auf ein Weizenfeld zu, berichtet die Feuerwehr. Dieses sei noch nicht abgetrocknet gewesen, so das hier der Brand stoppte.

Die Eintreffende Feuerwehren begannen nach eigenen Angaben sofort mit den Löscharbeiten. Der Landwirt habe gegenwärtig reagiert und mit dem Grubber eine Schneise um die Brandstelle gezogen. Nach kurzer Zeit konnte das Feuer gelöscht werden.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr:

Die Feuerwehren aus Rottorf, Rennau Mariental, Grasleben und Helmstedt waren im Einsatz.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de