Flammen vor Lehre: 2000 Quadratmeter Getreidefeld brennen nieder

Am heutigen Nachmittag um 14:55 Uhr wurden die Feuerwehren der Gemeinde Lehre zu einem Vegetationsbrand alarmiert. Der Einsatzort lag am Ortsausgang Lehre in Richtung Groß Brunsrode in der Nähe des Kleingartenvereins.

Wälder, Felder und Pflanzen sind staubtrocken, zum Teil genügt ein Funke, um verheerenden Schaden anzurichten. Am Sonntagnachmittag ist in der Gemeinde Lehre ein Getreidefeld in Brand geraten. Gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, der Einsatzort lag am Ortsausgang in Richtung Groß Brunsrode nahe einem Kleingartenverein.

Wie die Feuerwehr berichtet, standen beim Eintreffen bereits rund 2.000 Quadratmeter des noch nicht abgeernteten Getreidefeldes in Brand. Die Flammen schlugen teils vier bis fünf Meter hoch. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Brandbekämpfung.

Feuerwehr tankt Löschwasser an der Börnekenhalle

Durch den schnellen Einsatz konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf benachbarte Felder und auf Teile des Kleingartenvereins verhindert werden. Im Bereich der Börnekenhalle in Lehre wurde eine Wasserentnahmestelle zum Betanken der Fahrzeuge eingerichtet.

Nach dem Abschluss der Löscharbeiten wurde das abgebrannte Feld durch den Landwirt gegrubbert. Der Einsatz war nach rund 90 Minuten beendet. Im Einsatz waren die Feuerwehren Lehre, Groß Brunsrode, Flechtorf, Wendhausen, Essenrode und Klein Brunsrode, sowie der Gemeindebrandmeister. Als Absicherung für die Einsatzkräfte stand während des Einsatzes der Rettungswagen der Malteser aus Wendhausen in Bereitstellung.

Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Lehre, Groß Brunsrode, Flechtorf, Wendhausen, Essenrode und Klein Brunsrode waren beim Feldbrand im Einsatz. Foto: Gemeindefeuerwehr Lehre

red

