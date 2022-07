Das sind die Abiturienten 2022 aus dem Kreis Helmstedt

Es ist geschafft: 197 Abiturientinnen und Abiturienten aus dem Kreis Helmstedt haben 2022 ihren Abschluss gemacht. Am Freitag fanden gleich drei Abiturentlassungsfeiern im Kreis statt.

Es ist vollbracht: In den Abiturentlassungsfeiern in den drei Gymnasien im Kreis Helmstedt am Freitagvormittag händigten die Schulleiter den Schülerinnen und Schülern der Abschlussjahrgänge das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife aus.

Im Gymnasium Julianum Helmstedt waren es in diesem Jahr 74 junge Frauen und Männer, die ihre Abiturprüfungen erfolgreich absolviert hatten. Schulleiter Lars Hermann freute sich darüber, dass in diesem Jahr mit Martha Johanna Pauline Hunold, Hannah Kallnischkies und Adriana Zurek drei Absolventinnen mit der Note 1,0 das Julianum verlassen. 19 weitere Schülerinnen und Schüler erreichten eine 1 vor dem Komma.

Diese Schülerinnen und Schüler erreichten Bestnoten

Im Gymnasium am Bötschenberg waren es Kristina Anochin und Magdalena Hoffmann, denen Schulleiter Friedrich Jungenkrüger diese Glanzleistung bescheinigen konnte. 18 ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler schlossen die Schullaufbahn mit der 1 vor dem Komma ab. Insgesamt bestanden dort in diesem Jahr 58 junge Menschen ihr Abitur.

Im Schöninger Gymnasium Anna-Sophianeum begrüßte Schulleiter Stefan Krauß 65 Abiturientinnen und Abiturienten zur Entlassungsfeier. Unter ihnen waren es 12, deren Zeugnis vor dem Komma die Note 1 auswies, Reid Connor Carroll erzielte die Traumnote 1,0.

Trotz der Erschwernisse in der Corona-Krise, das hoben alle Schulleiter ihn den Feierstunden hervor, haben alle Jahrgänge die Herausforderungen gemeistert. Beste Voraussetzungen für die Zukunft: ob an Universität oder in einer anderen Berufsausbildung.

Die Abiturientinnen und Abiturienten 2022

Diese Schülerinnen und Schüler haben in den drei Gymnasien des Landkreises Helmstedt in diesem Jahr ihre Abiturprüfungen bestanden:

Gymnasium Julianum Helmstedt

Mohammad Abou Yehia, Max Ernst Bachran, Leon Bart, Marvin Becker, Vincent Biedrich, Tim Benedikt Bode, Lina Johanna Bolze, Leonie Bordtfeld, Joelle Buss, Burhan Deniz Canca, Marlon Disselhoff, Paula Draß, Hannes Ehrhardt, Aaron Finsterle, Mara Fischer, Lukas Fuchs, John Genenz, Daniel Glasenapp, Leon Golus, Joshua Hartmann, Anne Katrin Heinemann, Linda Loreen Herrmann, Hannah Herzig, Joelyn Hoffmann, Natalie Holtz, Robert Hoppe, Martha Johanna Pauline Hunold, David Jäger, Marco Jaritz, Francesca Melina Jeß, Hannah Kallnischkies, Eren Kirazli, Jessica Klein, Monika Knigge, Jonas Koblitz, Mikail Köker, Simon Kohl, Stanislaw Kolasinski, Sophia Victoria Kramer, Mia Krüger, Lena Kustos, Joshua Lartey, Radoslaw Lewandowski, Melina Mußmann, Lisa Niemann, Noah Nilson, Philipp-Johannes Pilarczyk, Lena Rademacher, Josua Redlich, Lilly Regel, Chantal Röder, Pauline Anthea Helena Rothkegel, Sina Sauer, Leeloo-Helena Saul, Mika Schäfer, Isenden Schandi, Clemens Christoph Schliephake, Yannick Schneider, Gordon Schridde, Moritz Schröder, Jessica Sermond, Leonie Soika, Jana Somplatzki, Angelina Steinbrecht, Linus Struck, Linda Strutz, Marc Tauermann, Bennet Ulbricht, Leon-Luca Waletzko, Jannes Weilandt, Simon Werner, Jonas Wiesner, Evelyn Zaglas und Adriana Zurek.

Die Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Julianum. Foto: Privat

Gymnasium Am Bötschenberg

SimonAh Nee, Rayan Alhajahmad, Kristina Anochin, Emilia Besecke, Tracy-Marie Blöß, Jonathan Bosse, Alexander Burzlaff, Louis Finkelmann, Leon Flüs, Shirley Frieberg, Wiebke Friedrichs, Ole Gieseke, Victoria Grabow, Lasse Grundmann, Nick Timothy Hallmann, Safia Hamo, Ronja Heidenreich, Fabian Heisig, Rania Helaoui, Melanie Selina Höltgebaum, Magdalena Hoffmann, Janina Jerzyk, Salia-Luisa Kaune, Sarah Khater, Janne Klinzmann, Tim Kneisel, Luisa Sophie Kolbig, Laura Kotz, Xiao Tong Lai, Solly Ludewig, Pia Maas, Shirin Mädje, Antonia Marawi, Anneke Marschner, Jona Niebuhr, Noemi Orzechowski, Emely Patolla, Lilly-Jana Pethke, LuisPissarczyk, Simon Pollak, Raoul Rehländer, Raphael Rudnik, David Rüssel, Kassandra Rybarczyk, Sarah Sabri, Katharina Schäfer, Oxana Scherer, Max Jacob Schwarz, Sanja Sido, Fabian Spelly, Michael Sprangel, Noah Phileas Venske, Tim Ole Volmer, Chiara Marie Voß, Esther Wedekind, Elias Gabriel Weißhaidinger, Frederic Luca Wulf und Linda Wurzer.

Diese Schülerinnen und Schüler haben am Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt ihr Abitur gemacht. Foto: Privat

Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen

Neslihan Akdemir, Asya Akoglu, Ronja Bach, Alyssa Brüning, Annett Brüning, Stina Brune, Chiara Cäcilia Brunke, Emmely Büttner, Reid Connor Carroll, Alexa Dobratz, Colin Dolman, Gerret Dolman, Leon Dunker, Emelie, Fiedler, Maja Fiß, Lena Fricke, Marie Fricke, Lilli Gennrich, Iva-Angelina Grdinic, Marlene Günther, Nele Hagemeister, Ella, Hartisch, Robert Hinze, Anna-Tabea Höfer, Danny Hofschneider, Anny Hollmichel, Juliet Ibeh, Almire Ibrahimi, Jolina, Junge, Jonte Kaletka, Alexander Keunecke, Tom Keunecke, Jette Kleine-Horst, Anton Korchev, Robin Kurzawa, Julius Leichert, Hannah Leifke, Lea Lukomski, Lysann Lutz, Shawn Maack, Benedikt Maas, Eike Mann, Anna-Marie Meier, Malte Meier, Martha Meister, Tom Meyer, Julian Müller, Jonas Murche, Cyria Niebuhr, Mabel Porada, Josefine Preim, Gianluca Quast, Jette Raebel, Thilo Schaper, Bennet Scharf, Kevin Scheifer, Simon Scholz, Emily Schulz, Nele Seidler, Milena Strauß, Malte Waldau, Belana Weidner, Justin Wilk, Lea Wipper und Joshua Wolf.

Die Abiturentlassung im Gymnasium Anna-Sophianeum in Schöningen. Foto: Privat

