Zum Gemeindegeburtstag gibt’s in Lehre einen Extra-Taler

Aus Anlass des 50. Gründungsjahres der Gemeinde Lehre liefert die Heidebäckerei Meyer mit einem Gemeindetaler 38165 einen süßen Beitrag. Der Keks aus Mailänder Mürbeteig, der nach seinem Verkaufsstart im Frühjahr noch einmal optimiert worden sei, habe einen blau-gelben Zuckerguss.

Bürgermeister hatte die Idee

„Ich freue mich sehr, über diesen leckeren Beitrag zu unserem Jubiläum“, wird Bürgermeister Andreas Busch in der Mitteilung der Verwaltung zitiert. Er habe die Idee zu dem Gemeindetaler gehabt und sich damit an die Bäckereien der Region gewandt. „Wir machen so etwas gern mal möglich“, so Alexandra Szydlowski, Verkaufsleiterin bei Meyer, die die Idee zur Neuauflage des Kekses gehabt habe.

Erhältlich bis zum Jahresende

Bis Jahresende soll der Taler in den Meyer-Backstuben in Lehre und Wendhausen sowie bei Edeka in Lehre für einen Euro erhältlich sein. Der Erlös sei für einen guten Zweck in der Gemeinde Lehre gedacht.

red

