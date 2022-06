Muna Lehre: Altlasten sollen im Spätsommer geräumt werden

Als „Zeichen gegen das Vergessen“ findet am Sonnabend, 2. Juli, von 14.30 Uhr an eine Führung auf dem Gelände der ehemaligen Heeresmunitionsanstalt (Muna) bei Lehre statt. Treffpunkt ist die Einfahrt zur Muna im Kampstüh an der Straße nach Boimstorf.

„Der Rundgang wird etwa 90 Minuten dauern“, sagt Muna-Experte Uwe Otte, der damit an die Geschehnisse zwischen 1933 und 1945 erinnern will. So wird er berichten, welche Funktion die heute noch stehenden Gebäude hatten. Außerdem will Otte darüber informieren, wie es gelang, von 18 sowjetischen Kriegsgefangenen, die die Zwangsarbeit nicht überlebten, die Personalkarten zu bekommen und Informationen daraus vorstellen. „Die Muna Lehre lieferte große Mengen Munition für den Überfall auf Polen 1939“, erinnert Otte und erklärt: „Bei den Munas handelte es sich um staatliche Rüstungsbetriebe, deren Aufgabe es war, Kampfmittel und Munition zusammenzusetzen und zu lagern.“

Noch immer gibt es Rüstungsaltlasten auf dem Areal

Auf dem rund 200 Hektar großen Gelände entstanden etwa 140 Gebäude – darunter 92 Bunker. Damit war die Muna zu jener Zeit flächenmäßig größer als der Ort Lehre. In der Muna, sie steht heute unter Denkmalschutz, waren mehrere Hundert Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter im Einsatz, darunter bis zu 400 sowjetische Kriegsgefangene und etwa 100 sowjetische Frauen.

US-Truppen befreiten am 12. April 1945 die Muna von der Gewaltherrschaft der Nazis. Im Sommer 1945 übernahmen sie die Briten als zuständige Besatzungsmacht. 1946 kam sie auf eine Liste von zehn Munitionsanstalten, die zerstört werden sollten. Vernichtet wurden 1947 aber nur die Materialien und Geräte, die zur Herstellung der Munition gedient hatten. Bis 1951 sprengten die Briten Munition aus der Muna auf der „Neuen Wiese“. Die Räumung der letzten Rüstungsaltlasten auf dem ehemaligen Sprengplatz soll laut Otte voraussichtlich im Spätsommer beginnen.

