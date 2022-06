Kreis Helmstedt: Volkmarsdorfer feiern auf dem Schützenfest

Mit einem tollen Programm und super Stimmung ging es am Wochenende beim Volkmarsdorfer Schützenfest bis spät in die Nacht.

Und eines ist am vergangenen Wochenende sehr deutlich geworden, nach 2 Jahren Zwangspause wollten und haben die Volkmarsdorferinnen und Volkmarsdorfer ihr geliebtes Schützenfest ordentlich und ausgelassen gefeiert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Thomas Müller ist neuer Schützenkönig

Neuer Schützenkönig wurde laut Meldung Thomas Müller ihm zur Seite stehen seine Begleiter Gerald Sauermann und Detlef Sauermann. Die Fahne werde vom Fähnrich Dominik Dörries getragen. Seine Begleiter seien Tim Neuendorf und Jelte Bart. Königin Cosima Fricke mit den Begleiterinnen Katja Lischka und Susanne Widdecke, die Jugendkönigin Marie Höfgen und deren Begleiterinnen und Anna Sauermann und Emely Klinke vervollständigen die Reihe der Würdenträger, heißt es.

Nach dem Binden der Girlanden am Donnerstagabend, dem Schmücken des Dorfes am Freitagabend folgte der großen Schützenumzug am Samstagnachmittag mit dem Musikzug Emmen. Abends habe Dj Flo.Bee, der für die kurzfristig ausgefallene Sunny Kess Band eingesprungen sei, für tolle Stimmung auf dem Festzelt gesorgt. Mit flotter Musik durch alle Stilrichtungen ließen sich laut Meldung die rund 180 Gäste bis in den frühen Morgen zum ausgelassenen Tanzen stimulieren.

Auch Vertreter aus der Politik sind dabei

Bevor es am Sonntag zum Schützenfrühstück ging, wurden die Würdenträger aus dem Jahr 2019 und der Silberkönig Ulrich Laga (aus dem Jahr 2021) abgeholt, heißt es.

Rund 150 Teilnehmer nahmen am Schützenfrühstück am Sonntag teil, darunter Abgeordnete der Schützenvereine aus Almke, Papenrode und Klein Twülpstedt, so die Pressemitteilung.

Auch Vertreter aus der Politik, unter anderem der stellvertretende Landrat Andreas Weber, Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke, Gemeindebürgermeister Knut Wahlbrink und die Gemeindevertreter Milan Widdecke und Tim Neuendorf sowie Vertreter der Wirtschaft seien beim Frühstück dabei gewesen. Am Nachmittag folgte laut Meldung die Proklamation der Würdenträger. Ein erneut sehr lebhafter Tanzabend mit Dj Flo.Bee habe den zweiten Tag des Schützenfestes beendet.

