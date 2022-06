Helmstedt. Im Kreis Helmstedt in Lehre gibt es eine neue Kita-Gruppe für ukrainische Geflüchtete. Sie trifft sich an drei Tagen der Woche

Kita Helmstedt Kreis Helmstedt: Kita-Gruppe für Ukrainer in Lehre

Fast 100 Vertriebene aus der Ukraine sind inzwischen in der Gemeinde Lehre angekommen. Viele von ihnen mit Kindern, berichtet die Gemeine Lehre. Diesen konnten ganz unbürokratisch Schulplätze angeboten werden, heißt es weiter.

Und auch eine spezielle Kindergartengruppe wurde laut Meldung verwaltungsseitig kurzfristig in Essenrode ins Leben gerufen. So solle der Austausch gefördert werden und gleichzeitig erhalten die Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, zum Beispiel an Sprachkursen teilzunehmen.

Kita-Gruppe trifft sich an drei Tagen

„Wir konnten eine bestehende Kita-Gruppe in Essenrode mit Unterstützung der Einrichtung und einer Geflüchteten aus der Ukraine zum Glück relativ unproblematisch für die Betreuung der Kinder nutzen“, erläutert Nicole Behlendorf, Leiterin des zuständigen Fachbereichs. An drei Tagen in der Woche treffe sich die Kita-Gruppe, betreut werden die Kinder dabei laut Gemeinde von der pädagogischen Fachkraft Liudmyla Sokolova, die selbst aus der Ukraine floh, und Vladimir Shlenkin, der eigentlich im Ganztag eingesetzt war, aber durch seine Sprachkenntnisse für diese Gruppe prädestiniert war.

Initiiert habe die Betreuung die Sprachförderkraft Naciye Aragou, die die Gruppe jetzt auch begleitet und im Zweifel auch bei der Betreuung einspringt. Auch Kita-Leiterin Sabine Günther sei sofort bereit gewesen, die Gruppe zu unterstützen.

Anmeldung über das Online-Kita-Portal

„Wir sind sehr froh, für diese Gruppe eine Fachkraft aus der Ukraine gewonnen zu haben“, so Personalchef André Schulz. Und Tobias Breske als Verwaltungsleiter und allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters betont: „Ich bin allen Beteiligten sehr dankbar für ihren ganz besonderen Einsatz!“

Anmeldungen für die Gruppe erfolgen über das Online-Kita-Portal, nähere Infos gibt es per E-Mail an kita@gemeinde-lehre.de.

red

