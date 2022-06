Schwerer Verkehrsunfall im Kreis Helmstedt: Fahrer alkoholisiert

Ochsendorf. In Ochsendorf fuhr ein Wagen fast ungebremst auf eine Verkehrsinsel auf und prallte gegen einen Baum. Alle drei Insassen konnten sich befreien.

Ein schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss hat sich am frühen Samstagmorgen auf der Landesstraße 290 in Ochsendorf im Kreis Helmstedt ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei und Aussagen von Zeugen befuhr ein 29 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen gegen ein Uhr die L290 aus Ochsendorf kommend in Richtung Klein Steimke. In Höhe der Autobahnunterführung beschleunigte er seinen Ford und fuhr nahezu ungebremst auf die Kreisverkehrsinsel auf. Dabei hob der Ford Transit ab, knickte die Beschilderung auf der Verkehrsinsel um und prallte letztendlich gegen einen dortigen Baum.

Die Wucht des Aufpralls war derart heftig, dass der Ford sich drehte und rückwärts in die Straße Am Mühlenhop geschleudert wurde. Die Zeugen konnten beobachten, während sie zu dem Fahrzeug liefen, wie der 29 Jahre alte Autofahrer den Wagen auf der Fahrerseite verließ. Zeitgleich stiegen eine 39 Jahre alte und ein 22 Jahre alter Mitfahrer auf der Beifahrerseite aus und liefen in Richtung der Ortschaft Ochsendorf davon.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Polizei ermittelt einen Promillewert von 2,62

In der Folge ermittelte die Polizei, dass sich alle drei Fahrzeuginsassen in einer nahegelegenen Ortschaft eingemietet hatten und unverletzt waren. Bei der Unfallaufnahme durch die mittlerweile alarmierte Polizei stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte 2,62 Promille. Daraufhin wurde der 29-Jährige ins Helmstedter Klinikum gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Ford Transit war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weiterer Fall: Betrunkener Autofahrer gerät in Schleudern und fährt gegen Hauswand

Mit einem Promille im Blut ist ein 30 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Helmstedt am Sonntagabend gegen 22 Uhr die Neuenhäuser Straße aus Richtung Vorsfelde kommend in Richtung Oebisfelde von der Straße abgekommen. Nach eigenen Angaben kam er aufgrund der nassen Fahrbahn ins Schleudern und verlor dabei die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug schleuderte anschließend über den Fußweg mit dem Heck in die Fassade eines kombinierten Wohn- und Geschäftshauses. Nach dem Aufprall rollte der Wagen wieder zurück auf die Fahrbahn, wo er zum Stehen kam.

Bei den Ermittlungen räumte der 30-Jährige ein, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Daraufhin wurde ihm im Klinikum in Helmstedt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Wagen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Gebäude waren der Putz und das Mauerwerk beschädigt, eine Türzarge mitsamt dem daran befestigten Briefkasten wurde aus der Verankerung gerissen. Eine genaue Schadenermittlung dauert an.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de