Unbekannte stehlen Gartengeräte von Helmstedter Sportverein

Helmstedt. In der Nacht zu Dienstag sind Täter in die Lagerräume des Helmstedter Sportvereins eingebrochen. Der Polizei-Überblick für den Landkreis Helmstedt.

Helmstedts Polizei ermittelt zu einem Einbruch in ein Vereinsheim am Bötschenberg. (Symbolbild)

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in die Lagerräume des Helmstedter Sportvereins am Bötschenberg eingebrochen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge erbeuteten die Täter mehrere Gartengeräte, „wobei eine genaue Schadensauflistung derzeit noch stattfindet“.

Nach Kenntnisstand der Polizei gelangten die Unbekannten zwischen Montagabend, 22 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, auf das Gelände des Sportvereins. Hier öffneten sie „mit brachialer Gewalt“ die Tür zu einem Lagerraum und stahlen die genannten Geräte.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Helmstedts Polizei bittet um Zeugenhinweise

Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ein Angestellter des Vereins hatte am Dienstagmorgen den Einbruch entdeckt und unverzüglich die Polizei alarmiert.

Mehr Nachrichten aus Helmstedt:

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner, Passanten oder auch Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben, und bitten um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in Helmstedt, Rufnummer (05351) 5210.

Zigarettenautomat in Offleben aufgebrochen

Unbekannte haben in der Alversdorfer Straße in Offleben einen an der Hauswand hängenden Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet. Den Inhalt – diverse Zigarettenschachteln – sowie das darin befindliche Bargeld nahmen die Täter am Dienstag mit. „Wie hoch der angerichtete Schaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben“, erklärt Helmstedts Polizei.

Ein Zeuge hatte gegen 5.30 Uhr den geöffneten Automaten bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Ermittler haben den Sachverhalt aufgenommen und konnten den Tatzeitraum auf 2.20 und 5.30 Uhr eingrenzen.

Helmstedts Polizeibeamte hoffen darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben, und bitten um Hinweise an die Polizeistation in Büddenstedt, Telefonnummer (05351) 5210.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de