Feuer im Psychatriezentrum Königslutter löst Großeinsatz aus

Königslutter. Im Awo Psychatriezentrum hat es gebrannt. Das Feuer löste ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungswagen und Rettungshubschrauber aus.

Wann Feuerwehr, Polizei und Co. Blaulicht einsetzen dürfen

Wann Feuerwehr, Polizei und Co. Blaulicht einsetzen dürfen

Ein Brand im Awo Psychatriezentrum in Königslutter hat am Donnerstagvormittag einen Großeinsatz der Feuerwehren aus dem Stadtgebiet ausgelöst. Als die Einsatzkräfte eintrafen und den Brand in Augenschein nahmen, alarmierten sie laut Pressemitteilung umgehend weitere Rettungsmittel.

Großeinsatz der Feuerwehr wegen Brand in Awo Psychatriezentrum Königslutter Foto: Andreas Meißner / Kreispressewart Nord

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Trotzdem schaffte es die hauseigenen Kräfte des Psychatriezentrums das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr führte dann noch Kontrollmaßnahmen durch und belüftete das betroffene Gebäude.

Auch Rettungshubschrauber rückt nach Königslutter an

Insgesamt waren seitens der Feuerwehr 56 Einsatzkräfte vor Ort, des Weiteren aufgrund der Größe der Einrichtung mehrere Rettungswagen, der Notarzt aus Wendhausen als Leitender Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 30 sowie die Polizei.

Über die Ursache und die Umstände kann seitens der Feuerwehr keine Aussage getätigt werden, ob es Verletzte gab ist ebenfalls nicht bekannt.

Mehr News aus Königslutter und dem Kreis Helmstedt:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de