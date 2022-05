Unter dem Motto „Industriekultur (ver)führt“ bietet die Braunschweigische Landschaft in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Schöningen in diesem Jahr fünf Info-Radtouren zum Thema „Bergbau Helmstedter Revier“ an. Der erste dieser Ausflüge unter kundiger Leitung von Heimatvereinsvorsitzendem Heinrich Ahrens findet am Freitag, 20. Mai, statt. Treffpunkt zur rund vierstündigen Rundfahrt um 14 Uhr am Heimatmuseum Schöningen, Schulstraße 1. Die Teilnahme ist kostenfrei (Spenden willkommen), um Anmeldung per E-Mail an info@braunschweigischelandschaft.de oder unter der Rufnummer (0531) 28 01 97 50 wird gebeten, da die Teilnehmerzahl pro Tour auf 20 Personen begrenzt ist.

Weitere Termine im Juni, August und September

Rund 30 Kilometer umfasst die geführte Fahrrad-Rundtour durch das ehemalige Helmstedter Braunkohlerevier. Teilnehmer erfahren dabei viel Wissenswertes über den Bergbau von 1820 und heute, die verschwundenen Dörfer, die Problematik der Rekultivierung einer Landschaft und die Auswirkungen des Endes des Bergbaues. Zudem verrät Heinrich Ahrens Interessantes zu den Häusern, die für die Arbeiter der herzoglichen Kohlegruben gebaut wurden. Die Tour führt über Rad- und Feldwege sowie wenig befahrenen Nebenstrecken, durch rekultivierte Landschaften – ehemalige Tagebauabbaugebiete – vorbei an Industrie- und Windparkanlagen, durch Ortschaften mit industriekultureller Geschichte, vorbei an ruhigen Seen – ehemaligen Tagebaue - und gewährt Einblick in die Sicherungsarbeiten am ehemaligen Tagebau Schöningen.

Die Strecke ist für geübte Radfahrer gut zu befahren. Für Verpflegung unterwegs muss jeder Teilnehmer selbst sorgen. Zum Abschluss ist ein gemeinsamer Besuch des Heimatmuseum Schöningen möglich. Gaststätten sind ab 18 Uhr geöffnet.

Wiederholt wird die Rundfahrt am 24. Juni, 22. Juli, 19. August und 23. September. mb

