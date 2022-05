Königslutter. Unbekannte sind in die Schule in Königslutter eingebrochen. In Helmstedt stiegen Diebe in einen Supermarkt ein. Der Polizei-Überblick

Polizei Helmstedt Einbruch in Rudolf-Dießel-Schule in Königslutter

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende in eine Schule in der Straße Rieseberger Weg in Königslutter eingebrochen. Zwischen 14 Uhr am Freitagnachmittag und 7.30 Uhr am Montagmorgen gelangten die Täter auf das Schulgelände und öffneten laut Polizei-Berichten gewaltsam ein Fenster, durch das sie ins Innere der Schule gelangten.

Hier betraten sie verschiedene Räumlichkeiten, indem sie verschlossene Türen mit brachialer Gewalt öffneten.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Was sie letztendlich alles gestohlen haben und wie hoch der angerichtete Schaden ist werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Die Polizei hofft darauf, dass die Täter von Zeugen beobachtet wurden. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Königslutter unter der Rufnummer (05353) 941050 entgegen.

Einbruch in Helmstedter Supermarkt am Magdeburger Berg

Zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Discounter in der Straße Magdeburger Berg in Helmstedt ist es am vergangenen Wochenende zwischen Samstagabend, 22.35 Uhr, und Montagmorgen, 5.30 Uhr gekommen.

Laut Polizeimitteilung gelangten die Unbekannten im fraglichen Zeitraum mit Hilfe einer Leiter auf das Dach des Discounters. Hier öffneten sie gewaltsam die Dacheindeckung und gelangten so ins Innere des Geschäfts.

Mehrere dort im Kassenbereich befindliche Zigarettenautomaten wurden von den Tätern entleert und derer Inhalt entwendet. Nachdem die Täter genügend Beute gemacht hatten verließen sie den Ort des Geschehens. Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge am oder auf dem Markt beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, (05351)521-0.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de