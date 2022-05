Helmstedt. Die Straße Zur Neuen Breite ist am Sonntagnachmittag für eine kurze Zeit gesperrt gewesen. Helmstedts Feuerwehr spricht von einem „unruhigem Sonntag“.

In Helmstedt krachte am Sonntagnachmittag ein Auto gegen einen Straßenbaum.

Unfall in Helmstedt

Unfall in Helmstedt Auto fährt in Helmstedt gegen Baum – eine Person leicht verletzt

In Helmstedt ist am Sonntagnachmittag ein Auto frontal gegen einen Baum gefahren. Der Unfall passierte kurz nach 15 Uhr in der Straße Zur Neuen Breite. Polizei-Angaben zufolge wurde ein Insasse durch die Kollision leicht verletzt. Die Straße war für eine kurze Zeit gesperrt – die Helmstedter Feuerwehr spricht von etwa einer halben Stunde Einsatzzeit. Die Feuerwehrleute aus Emmerstedt sicherten den Unfallort ab und kontrollierten auf auslaufende Betriebsmittel.

Helmstedts Feuerwehr spricht darüber hinaus von einem „unruhigen Sonntag“: Neben dem Unfall im Norden der Stadt mussten die Einsatzkräfte über den Tag verteilt zu zwei Notfalltüröffnungen ausrücken. Des Weiteren forderte der Rettungsdienst die Drehleiter für einen Patiententransport an.

Straße zwischen Querenhorst und Grasleben mit Öl verschmutzt

Die beiden Feuerwehren aus Querenhorst und Grasleben wiederum sind am Sonntagvormittag zu einer Tragehilfe in Querenhorst alarmiert worden. Eine Person war laut Feuerwehrsprecher gestürzt und musste mit dem Rettungsdienst aus der Wohnung getragen werden. Die Einsatzkräfte aus Grasleben konnten auf der Anfahrt abbrechen – auf der Rückfahrt zum Standort stellten sie auf der Kreisstraße bei Heidwinkel allerdings eine „massive Ölverschmutzung“ der Fahrbahn auf fast 600 Metern fest.

„Sofort wurden die weiteren Kräfte aus Grasleben und auch die Kameraden aus Querenhorst dazu gezogen“, berichtet die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte streuten Bindemittel und reinigten die Fahrbahn.

