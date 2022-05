Schwerer Unfall bei Königslutter während Radtour durch den Elm

Im Elm bei Königslutter hat sich am Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein Verkehrsunfall unter Rennradfahrern mit einem schwer und einem leicht verletzten Radfahrer hat sich am Vormittag des 1. Mai im Elm ereignet. Nach Aussagen der Beteiligten befuhr eine Gruppe bestehend aus fünf Rennradfahrern gegen 11.45 Uhr die Landesstraße 290 aus Schöppenstedt in Richtung Königslutter. Auf dem gemäßigten Gefälle berührte der an Position drei fahrende 52 Jahre alte Radfahrer mit seinem Vorderrad das Hinterrad der vor ihm fahrenden 36-Jährigen. Durch die Berührung der beiden Räder kam der 52-Jährige ins Strudeln und stürzte mit seinem Rad.

Während der 52-Jährige auf dem Grünstreifen zu Fall kam, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog, landete sein Rennrad auf dem Asphalt. Ein an Position vier fahrender 46 Jahre alter Radfahrer konnte dem auf der Fahrbahn liegenden Rennrad nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Rennrad. Dabei stürzte er auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu.

46-jähriger Radler kommt schwer verletzt ins Klinikum

Der letzte Radfahrer der Gruppe hatte Glück und konnte rechtzeitig ausweichen. Zwei alarmierte Rettungswagen versorgten die beiden Verletzten und brachten den 46-Jährigen ins Helmstedter Klinikum, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 52-Jährige lehnte eine Untersuchung im Klinikum ab.

