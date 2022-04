Welche Schulen im Landkreis Helmstedt bieten Schnuppertage?

Damit Kinder und Erwachsene die richtige Entscheidung bei der Wahl der weiterführenden Schule fällen können, bieten viele Schulen im Landkreis Helmstedt Informations- und Schnuppertage an.

Gymnasien

Das Gymnasium Julianum in Helmstedt bietet einen Schnupperabend zum Kennenlernen der Schule und des Angebots am Julianum mit vielen Stationen für Schüler und Eltern. Alle Grundschüler des 4. Jahrgangs mit ihren Eltern sind am Donnerstag, dem 21. April, um 17 Uhr bis ca. 19.15 Uhr in das Gymnasium eingeladen. Die 4-Klässler können an verschiedenen Stationen in die Schule hineinschnuppern und Unterricht „live“ erleben. Parallel dazu werden die Eltern ausführlich über das Angebot des Julianum informiert. Für individuelle Fragen oder Beratung stehen die Lehrkräfte und die Schulleitung zur Verfügung. Es bedarf keiner Anmeldung, die Schulleitung bittet aber um das Tragen von Schutzmasken. Bei Fragen können sich Interessierte sich unter (05351) 53670 oder ml@julianum.eu melden.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Gymnasium Anna-Sophianeum in Schöningen bietet einen Schnuppertag für Grundschüler der 4. Klassen am Freitag, 29. April, von 8 bis 12.15 Uhr. Die Anmeldung erfolgt über die Grundschule oder über gymnasium.anna-sophianeum@t-online.de. Eine Informationsveranstaltung zum Übergang auf die weiterführende Schule für Eltern der gegenwärtigen 4. Klassen gibt es am Dienstag, 3. Mai, von 18 bis 20 Uhr. Anmeldetage in Jahrgang 5 am Gymnasium Anna-Sophianeum sind der 17. und 18. Mai von 8 bis 15.30 Uhr, und 19. Mai von 12 bis 17.30 Uhr. Die Terminvergabe hierfür erfolgt ab dem 20. April telefonisch über das Sekretariat der Schule. Die Schule bittet um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Veranstaltungen.

Haupt- und Realschulen

Am Dienstag, 26. April, findet an der Haupt- und Realschule Königslutter ein Schnuppertag für Grundschüler und deren Eltern statt. Um 8.30 Uhr werden Eltern und Schüler im Forum durch Schulleiter Carsten Bormann begrüßt, im Anschluss werden die Schüler durch die Schule geführt, wobei sie am Unterricht und verschiedenen Aktionen teilnehmen. In dieser Zeit informiert der Schulleiter die Eltern ausführlich und führt sie im Anschluss ebenfalls durch die Schule. Für Eltern, die am Vormittag keine Zeit haben, findet um 18.30 Uhr ein Infoabend statt. Für Rückfragen steht Schulleiter Carsten Bormann unter (05353) 1024 oder per Mail unter schulleitung@hrskoenigslutter.de zur Verfügung.

Die Lademann Realschule lädt alle Eltern der jetzigen 4. Klassen zu einem Info-Elternabend am 25. April um 18 Uhr in die Aula der Lademann-Realschule. Interessierte können sich bis zum 22. April per E-Mail dafür anmelden: Anmeldung@lademann-rs.de. Alle Anmeldungen werden auch in diesem Jahr kontaktlos erfolgen. Die Unterlage sind auf der Webseite der Schule unter www.lademann-realschule.de zu finden.

Anmeldungen im Landkreis

Darüber hinaus gibt der Landkreis Helmstedt bekannt, dass Anmeldungen an weiterführenden Schulen im Landkreis im Zeitraum von 16. bis 19. Mai erfolgen können.

Entsprechend einer Vereinbarung mit der Stadt Wolfsburg dürfen Schüler aus Beienrode, Essenrode, Flechtorf, Groß und Klein Brunsrode ein Gymnasium in Wolfsburg besuchen. Die Anmeldungen dort erfolgen ebenfalls von 16. bis 19. Mai.

Die Vereinbarung mit der Stadt Wolfsburg sieht ebenfalls vor, dass Schüler aus der Gemeinde Lehre eine integrierte Gesamtschule in Wolfsburg besuchen dürfen. Die Anmeldetermine entsprechen den Terminen für die Gymnasien.

Mit der Stadt Braunschweig ist vereinbart, dass Schüler aus Essehof, Lehre und Wendhausen ein Gymnasium in Braunschweig besuchen dürfen. Die Anmeldungen erfolgen dort von Montag, 23. Mai, bis Mittwoch, 25. Mai.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de